В МВС вважають що вартість послуг, які надають Сервісні центри МВС, повинна бути збільшена.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вважає, що вартість послуг у Сервісних центрах МВС надто низька.

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Він запропонував Кабінету міністрів підтримати документ, який не тільки дозволяє теоретичне навчання майбутніх водіїв у онлайн режимі та спрощує видачу посвідчень водія, а ще й встановлює більшу вартість послуг, які надають Сервісні центри МВС.

"Серед іншого, проектом акта пропонується впорядковувати розмір плати за надання територіальним органом з надання сервісних послуг МВС деяких платних послуг шляхом установлення розмірів плати за їх надання на сучасному ринковому рівні, що забезпечить підвищення ефективності та якості надання цих послуг, а також надасть можливість ліквідувати збитковість таких послуг", - сказано у пояснювальній записці до документу.

Так, наприклад, найпоширенішою послугою, що надається територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, є реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів.

"За проведеними розрахунками собівартість зазначеної послуги становить 200 грн. При цьому на сьогодні вартість послуги становить 152, 63 грн. За інформацією єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, територіальними сервісними центрами МВС у середньому за рік проводиться 1 720 000 дій з реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів. За проведеними розрахунками собівартість наданої за рік послуги становить 344 000 000 грн. При цьому відповідно до розміру плати за зазначену послугу, установлену Переліком, суб’єктами звернення сплачено лише 262 523 600 грн. Отже, для держави зазначена послуга є збитковою, а державний бюджет потерпає від збитків у розмірі 81 476 400 грн.", - наводиться приклад у пояснювальній записці.

Однак конкретних цифр, скільки буде коштувати наведена у прикладі реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів та інші послуги Сервісних центрів МВС у акті та у пояснювальній записці не зазначено.