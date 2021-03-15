В Кабмине решили провести тотальные проверки АЗС, нефтебаз и мини-НПЗ. Борьба с "теневым рынком" может привести к росту цен на топливо.

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил профильным министерствам, органам контроля и надзора провести внеплановые проверки всех субъектов хозяйствования, которые реализуют, хранят и производят топливо.

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"В связи с систематическими нарушениями, которые имеют значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту внешней природной среды и обеспечение безопасности страны, прошу в пределах компетенции обеспечить проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля)", – говорится в документе.

Согласно с ним, проверки направлены на соблюдение требований законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности, гигиены труда и оформления трудовых отношений, техногенной и пожарной безопасности.

Кроме того, все автозаправочные станции должны проверить на наличие актов готовности к эксплуатации установленной формы и сертификата.