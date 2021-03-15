У Кабміні вирішили провести тотальні перевірки АЗС, нафтобаз і міні-НПЗ. Боротьба з "тіньовим ринком" може призвести до зростання цін на пальне.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам, органам контролю та нагляду провести позапланові перевірки всіх суб'єктів господарювання, які реалізують, зберігають і виробляють паливо.

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"У зв'язку з систематичними порушеннями, які мають значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя і здоров'я людини, захист зовнішнього природного середовища та забезпечення безпеки країни, прошу в межах компетенції забезпечити проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю)", – йдеться в документі.

Згідно з ним, перевірки спрямовані на дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці й оформлення трудових відносин, техногенної і пожежної безпеки.

Крім того, всі автозаправні станції повинні перевірити на наявність актів готовності до експлуатації встановленої форми і сертифіката.