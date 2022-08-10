Отныне на службе в ВСУ 12 единиц такой техники, но должно быть три десятка.

Первые зенитные самоходные артиллерийские установки и десятки тысяч снарядов к ним прибыли в Украину в июле этого года. А недавно к ним добавили 49 тысяч снарядов и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Также интересно Какое еще оружие передаст Германия для ВСУ

Самоходные зенитные установки Gepard базируются на основе танка Leopard 1. На башне, способной делать полный оборот, установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, определяющих цель на расстоянии до 15 км.

Эти установки поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 км. Экипаж состоит всего из трех бойцов: водитель, командир и наводчик.

В модификации ЗСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные с других РЛС, – по сути, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект – 320 снарядов для поражения воздушных целей.

Также в магазине 20 снарядов для наземных целей. Темп огня каждой пушки – 550 выстрелов в минуту, то есть вместе – 1 100 выстрелов по цели. “Gepard” способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.

Зенитная установка Gepard долгое время была важнейшим элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Но в 2000-х от нее отказались. Сейчас ее используют в других странах мира.