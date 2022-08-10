Відтепер на службі в ЗСУ 12 одиниць такої техніки, але має бути три десятки.

Перші зенітні самохідні артилерійські установки та десятки тисяч снарядів до них прибули до України у липні цього року. А нещодавно до них додали 49 тисяч снарядів та три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

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Самохідні зенітні установки Gepard базуються на основі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 км.

Ці установки уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж складається всього з трьох бійців: водій, командир і навідник.

У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп’ютер, що може приймати дані з інших РЛС, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей.

Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі. “Gepard” здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.

Ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.

Зенітна установка Gepard тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але у 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу.