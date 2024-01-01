В Украине появились пикапы Tata Xenon X2: чем они интересны

Легковой грузовой внедорожник индийской Tata Group представил компания "Авто-регион", который является импортером техники Táta Motors Ltd в Украину. В ценовом сегменте она соответствует китайским автомобилям аналогичного класса.

Сейчас импортер ввез, растаможил и продал где-то до шести десятков машин. Как сообщил менеджер компании "Авто-регион" Богдан Левчук, автомобили брали городские и областные администрации для передачи Силам обороны.

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Главный постулат привлекательности – в предложенных характеристиках и конфигурации кузова. Дело в том, что это один из немногих представителей семейства pickup, в кузове которого не выпирают колесные арки. Здесь – ровный пол, что улучшает пространство грузоподъемности и позволяет штабелировать по всей площади ящики с боеприпасами, коробки с провиантом или любую другую поклажу.

Ровный пол (размер кузова 1588 x 1412 x 406 мм) из толстого листового металла можно приспособить под винтовое или сварочное крепление станков турели для пулемета или миномета. Грузоподъемность в 1050 кг позволяет монтировать даже многоствольную "мини-катюшу" для залпового реактивного огня, не говоря уже о перевозке длинных ящиков со снарядами, минами, боеприпасами к стрелковому оружию.

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В моторной нише стоит 2,2-литровый двигатель Tata Dicor экологического формата Евро-5 и мощностью 150 л.с. (110 кВт), 4000 об/мин. Силовой агрегат работает в тандеме с механической коробкой передач. Для трехтонного пикапа (3050 кг) такого потенциала достаточно и даже с запасом.

Выставленный на подиум выставки ComAutoTrans автомобиль Tata Xenon X2 привлек внимание специалистов строительной, коммунальной отрасли, энергетиков. Сейчас "Авто-регион" уже работает над выполнением заказа одной из украинских компании, которая заказала сразу 71 пикап Xenon X2. Законтрактованное количество машин планируется поставить в течение месяца-полутора.