В Україні з'явились пікапи Tata Xenon X2: чим вони цікаві

Легковий вантажний позашляховик індійської Tata Group презентував компанія "Авто-регіон", який є імпортером техніки Táta Motors Ltd до України. У ціновому сегменті вона відповідає китайським автомобілям аналогічного класу.

Наразі імпортер ввіз, розмитнив і продав десь до шести десятків машин. Як повідомив менеджер компанії "Авто-регіон" Богдан Левчук, автомобілі брали міські та обласні адміністрації для передачі Силам оборони.

Читайте також В Індії дебютував субкомпактний кросовер Tata Punch

Головний постулат привабливості – у запропонованих характеристиках та конфігурації кузова. Річ у тому, що це один з небагатьох представників сімейства pickup, в кузові якого не випирають колісні арки. Тут – рівна підлога, що покращує простір вантажності та дозволяє штабелювати по всій площі ящики з боєприпасами, коробки з провіантом чи будь-яку іншу поклажу.

Рівна підлога (розмір кузова 1588 x 1412 x 406 мм) з товстого листового металу можна пристосувати під гвинтове чи зварювальне кріплення станків турелі для кулемета або міномета. Вантажність у 1050 кг дозволяє монтувати навіть кількаствольну "міні-катюшу" для залпового реактивного вогню, не кажучи вже про перевезення довгих ящиків зі снарядами, мінами, боєприпасами до стрілецької зброї.

Читайте також Tata Altroz: преміальний хетчбек оцінили у 170 000 гривень

У моторній ніші стоїть 2,2-літровий двигун Tata Dicor екологічного формату Євро-5 та потужністю 150 к.с. (110 кВт), 4000 об/хв. Силовий агрегат працює в тандемі з механічною коробкою передач. Для тритонного пікапа (3050 кг) такого потенціалу достатньо і навіть з запасом.

Виставлений на подіум виставки ComAutoTrans автомобіль Tata Xenon X2 привернув увагу спеціалістів будівельної, комунальної галузі, енергетиків. Нині "Авто-регіон" вже працює над виконанням замовлення однієї з українських компанії, яка замовила відразу 71 пікап Xenon X2. Законтрактовану кількість машин планується поставити протягом місяця-півтора.