В Украине появился McLaren 720S, прокачанный до 1100 лошадиных сил

В мире суперкаров трудно удивить, но этот экземпляр удивляет легко. Этот британский болид получил апгрейд, который вывел его на совершенно новый уровень - 1100 лошадиных сил, что даже больше, чем у легендарного Bugatti лошадиных сил (1001 л.с.). Об этом техническом шедевре пишет topgir.com.ua.

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Сердце этой машины - модернизированный 4.0-литровый V8 с двумя турбинами. Благодаря Stage 2 тюнинга, он не просто быстрый - он взрывается с места с необычайной динамикой. При соотношении веса к мощности этот McLaren становится настоящим королем как трека.

Этот 720S - не просто еще один суперкар. Это один из самых мощных автомобилей в Украине, который входит в мировую элиту технически совершенных гиперкаров.

Сейчас этот тюнингованный суперкар McLaren 720S выставили на продажу. Сверхмощный британский автомобиль после ДТП и с пробегом 94 тыс. км оценили в 13,9 миллионов гривен.

Стоковый McLaren 720S имеет мощность 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Его максимальная скорость составляет 348 км/ч, а до первой сотни он ускоряется за 2,9 секунды.