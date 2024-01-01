В Україні з’явився McLaren 720S, прокачаний до 1100 кінських сил

У світі суперкарів важко здивувати, але цей екземпляр робить це з легкістю. Цей британський болід отримав апгрейд, який вивів його на абсолютно новий рівень — 1100 кінських сил, що навіть більше ніж у легендарного Bugatti кінських сил (1001 к.с.). Про цей технічний шедевр пише topgir.com.ua.

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Серце цієї машини — модернізований 4.0-літровий V8 з двома турбінами. Завдяки Stage 2 тюнінгу, він не просто швидкий — він вибухає з місця з надзвичайною динамікою. При співвідношенні ваги до потужності цей McLaren стає справжнім королем на треку.

Цей 720S — не просто ще один суперкар. Це один із найпотужніших автомобілів в Україні, який входить до світової еліти технічно досконалих гіперкарів.

Зараз цей тюнінгований суперкар McLaren 720S виставили на продаж. Надпотужний британський автомобіль після ДТП і з пробігом 94 тис. км оцінили в 13,9 мільйона гривень.

Стоковий McLaren 720S має потужність 720 кінських сил та 770 Нм крутного моменту. Його максимальна швидкість складає 348 км/год, а до першої сотні він прискорюється за 2,9 секунди.