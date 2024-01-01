В Україну продовжують привозити биті Ferrari та McLaren

Як пише ТопЖир, обидва суперкари побачили у Львові. Спочатку на автовозі засвітилося купе Ferrari 812 Superfast, яке випускали до 2024 року.

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Суперкар оснащений 6,5-літровим атмосферним V12 потужністю 800 сил та 7-ступінчастим роботом. Він розганяється до сотні за 2,9 с і розвиває 340 км/год.

Потім на стоянці одного з СТО помітили McLaren 720S. Це биток, але пошкодження, на перший погляд, мінімальні.

Суперкар McLaren 720S так само здатен стартувати до 100 км/год за 2,9 с і розвивати 340 км/год. Середньомоторне купе оснащене 4,0-літровим V8 твін-турбо на 720 сил.