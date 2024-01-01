Вживані Ferrari Purosangue продають з завищеною на 300 тисяч доларів ціною

Purosangue є єдиним кросовером на ринку, що продається з 6,5-літровим атмосферним V12. Однак, навіть цей факт навряд чи пояснить завищені ціни на деякі екземпляри. Як повідомляє Carscoops, у Маямі компанія Limited Spec Automotive продає одразу чотири автомобілі.

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Ще один кросовер продається Lamborghini Broward у Деві, Флорида. Три з чотирьох Purosangues з арсеналу Limited Spec мають приголомшливу ціну в 699 980 доларів. Це приблизно на 300 000 доларів більше, ніж початкова ціна позашляховика.

Одна автівка з трійки пофарбована в чорний колір і має на одометрі 320 км пробігу. Водночас інша виконана в сірому кольорі та проїхала 338 км, тоді як червоний екземпляр можна вважати абсолютно новим, оскільки він подолав лише 37 км.

Цікаво, що чорні та сірі екземпляри були доступні у дилера з кінця серпня, але ще не продані. Червоний у продажу з початку жовтня. Нещодавно з’явився четвертий Purosangue, який пофарбований у красивий блакитний колір й має пробіг в 175 км. Це найдоступніший екземпляр з усіх, оскільки його ціна становить 679 980 доларів.

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До слова, Lamborghini Broward не розкриває остаточну ціну свого Purosangue, але він пофарбований у колір Rosso Dino і має пробіг в 578 км. Хай там як, але ці ціни особливо божевільні, якщо врахувати, що новий Lamborghini Urus 2025 року стартує від 240 000 доларів. Є також кілька Ferrari SF90 Stradale, доступних за менш ніж 600 000 доларів.