Подержанные Ferrari Purosangue продают по завышенной на 300 тысяч долларов цене

Purosangue является единственным кроссовером на рынке, продающимся с 6,5-литровым атмосферным V12. Однако, даже этот факт вряд ли объяснит завышенные цены на некоторые экземпляры. Как сообщает Carscoops, в Майами компания Limited Spec Automotive продает сразу четыре автомобиля.

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Еще один кроссовер продается Lamborghini Broward в Дэви, Флорида. Три из четырех Purosangues из арсенала Limited Spec имеют потрясающую цену в 699 980 долларов. Это примерно на 300 000 долларов больше, чем начальная цена внедорожника.

Одна машина из тройки окрашена в черный цвет и имеет на одометре 320 км пробега. В то же время другая выполнена в сером цвете и проехала 338 км, тогда как красный экземпляр можно считать абсолютно новым, поскольку он преодолел лишь 37 км.

Интересно, что черные и серые экземпляры были доступны у дилера с конца августа, но еще не проданы. Красный в продаже с начала октября. Недавно появился четвертый Purosangue, который окрашен в красивый голубой цвет и имеет пробег в 175 км. Это самый доступный экземпляр из всех, поскольку его цена составляет 679 980 долларов.

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К слову, Lamborghini Broward не раскрывает окончательную цену своего Purosangue, но он окрашен в цвет Rosso Dino и имеет пробег в 578 км. Как бы там ни было, но эти цены особенно сумасшедшие, если учесть, что новый Lamborghini Urus 2025 года стартует от 240 000 долларов. Есть также несколько Ferrari SF90 Stradale, доступных за менее чем 600 000 долларов.