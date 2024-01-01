В Украину продолжают привозить Ferrari и McLaren

Как пишет ТопЖир, оба суперкара увидели во Львове. Сначала на автовозе засветилось купе Ferrari 812 Superfast, которое выпускали до 2024 года.

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Суперкар оснащен 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 800 сил и 7-ступенчатым роботом. Он разгоняется до сотни за 2,9 с и развивает 340 км/ч.

Затем на стоянке одного из СТО заметили McLaren 720S. Это биток, но повреждения, на первый взгляд, минимальные.

Суперкар McLaren 720S так же способен стартовать до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 340 км/ч. Среднемоторное купе оснащено 4,0-литровым V8 твин-турбо на 720 сил.