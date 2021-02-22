Автомобиль привезли неофициально, под заказ.

Volkswagen ID.3 на данный момент является дефицитным авто. Его производство стартовало только осенью 2020 года, в ЕС за машиной выстроились огромные очереди на месяцы вперед, поэтому на украинский рынок она пока официально не поставляется. Именно этот экземпляр был доставлен в нашу страну под заказ.

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Первый в Украине Volkswagen ID.3 – это хэтчбек в версии Pro Performance. Он оснащается 204-сильным (301 Нм) двигателем и батареей полезной емкостью 58 кВтч. Разгон от 0 до 100 км/ч у такого хэтча занимает 7,3 секунды, максимальная скорость – 160 км/ч.

Официальный запас хода Volkswagen ID.3 Pro Performance составляет 420 км по циклу WLTP, реальный – около 350 км. Однако абсолютный рекорд пробега на одном заряде, который принадлежит этому хэтчбеку, – 531 км. Именно столько в августе 2020 года удалось проехать профессиональном путешественнику Феликсу Эгольфу в рамках пробега по маршруту Цвиккау (Германия) – Шаффхаузен (Швейцария). Для преодоления максимального расстояния без «дозаправки» применялись различные приемы уменьшения расхода энергии (например, езда накатом), и все же такой результат все равно очень впечатляет.

Отметим, что по итогам продаж прошлого года Volskwagen ID.3 успел войти в ТОП самых популярных электромобилей в мире.