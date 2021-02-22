Автомобіль привезли неофіційно, під замовлення.

Volkswagen ID.3 на даний момент є дефіцитним авто. Його виробництво стартувало тільки восени 2020 року, в ЄС за машиною вишикувалися величезні черги на місяці вперед, тому на український ринок вона поки офіційно не поставляється. Саме цей екземпляр доставили в нашу країну під замовлення.

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Перший в Україні Volkswagen ID.3 - це хетчбек у версії Pro Performance. Він оснащується 204-сильним (301 Нм) двигуном і батареєю корисною ємністю 58 кВтг. Розгін від 0 до 100 км / год у такого хетча займає 7,3 секунди, максимальна швидкість - 160 км / год.

Офіційний запас ходу Volkswagen ID.3 Pro Performance становить 420 км по циклу WLTP, реальний - близько 350 км. Однак абсолютний рекорд пробігу на одному заряді, який належить цьому хетчбеку, - 531 км. Саме стільки в серпні 2020 року пощастило проїхати професійному мандрівнику Феліксу Егольфу в рамках пробігу по маршруту Цвіккау (Німеччина) - Шаффхаузен (Швейцарія). Для подолання максимальної відстані без «дозаправки» застосовувалися різні прийоми зменшення витрати енергії (наприклад, їзда накатом), і все ж такий результат все одно дуже вражає.

Відзначимо, що за підсумками продажів минулого року Volskwagen ID.3 встиг увійти в ТОП найпопулярніших електромобілів в світі.