На сайте президента Украины появилась очередная петиция, и касается она мотоблоков. Пользователь требует, чтобы народные депутаты Украины их узаконили.

Автор инициативы, Андрей Леонидович Платковский, требует от президента и народных депутатов Украины того, чтобы мотоблок был признан полноценным транспортным средством, но при этом просит запретить движение мотоблоков по дорогам с твердым покрытием.

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Его петиция состоит из достаточно большого количества пунктов:

Признать мотоблок транспортным средством.

Запретить движение мотоблоков на дорогах с твердым покрытием.

Принять решение об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, которые относятся к мотоблокам, используемых для перевозки пассажиров и грузов.

гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, которые относятся к мотоблокам, используемых для перевозки пассажиров и грузов. Отнести мотоблок к А1 категории водительского удостоверения на трактор.

на трактор. Обязать наличие водительского удостоверения категории А1 у владельцев мотоблоков, которые используются на дорогах общего пользования.

Разрешить передвижение мотоблоком только по грунтовым дорогам, а при их отсутствии по максимально крайней правой стороне проезжей части дороги на расстояние не больше 5 км от места проживания.

Обязать наличие осветительных приборов и светоотражающих элементов на мотоблоке и прицепе.

Запретить в темное время суток использование мотоблоков, которые не оборудованы осветительными устройствами.

Обязать установку тормозноїй системы на прицеп мотоблока, который используется на грунтовых дорогах и дорогах общего пользования.

Принять административную и уголовную ответственность владельцев мотоблоков.

За сутки петиция набрала всего 11 подписей из 25 тысяч необходимых. Если за 3 месяца нужное количество все же наберется, тогда президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден на нее ответить.