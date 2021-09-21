На сайте президента Украины появилась очередная петиция, и касается она мотоблоков. Пользователь требует, чтобы народные депутаты Украины их узаконили.
Автор инициативы, Андрей Леонидович Платковский, требует от президента и народных депутатов Украины того, чтобы мотоблок был признан полноценным транспортным средством, но при этом просит запретить движение мотоблоков по дорогам с твердым покрытием.
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Его петиция состоит из достаточно большого количества пунктов:
- Признать мотоблок транспортным средством.
- Запретить движение мотоблоков на дорогах с твердым покрытием.
- Принять решение об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, которые относятся к мотоблокам, используемых для перевозки пассажиров и грузов.
- Отнести мотоблок к А1 категории водительского удостоверения на трактор.
- Обязать наличие водительского удостоверения категории А1 у владельцев мотоблоков, которые используются на дорогах общего пользования.
- Разрешить передвижение мотоблоком только по грунтовым дорогам, а при их отсутствии по максимально крайней правой стороне проезжей части дороги на расстояние не больше 5 км от места проживания.
- Обязать наличие осветительных приборов и светоотражающих элементов на мотоблоке и прицепе.
- Запретить в темное время суток использование мотоблоков, которые не оборудованы осветительными устройствами.
- Обязать установку тормозноїй системы на прицеп мотоблока, который используется на грунтовых дорогах и дорогах общего пользования.
- Принять административную и уголовную ответственность владельцев мотоблоков.
За сутки петиция набрала всего 11 подписей из 25 тысяч необходимых. Если за 3 месяца нужное количество все же наберется, тогда президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден на нее ответить.