Народный депутат Украины Евгений Брагар предлагает не штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации, а дать им возможность растаможить авто. Об уменьшении ставок растаможки до уровня европейских речь не идет.

“На сегодняшний день большое количество транспортных средств, находящихся на таможенной территории Украины, не растаможены по ряду законодательных препятствий. Владельцы таких транспортных средств не могут их законно использовать, то есть распоряжаться своей собственностью. При этом такие автовладельцы несут значительную финансовую ответственность за просрочку сроков ввоза транспортных средств”, – пишет на своей странице в соцсети нардеп Евгений Брагар.

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“Поэтому законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за превышение срока временного ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования "разработан с целью предоставления возможности лицам, которые ввезли транспортные средства на таможенную территорию Украины, завершить таможенные формальности в течение 180 дней с момента принятия этого закона без применения к ним штрафных санкций”, – сообщает нардеп.

По его мнению принятие указанного проекта Закона Украины будет способствовать:

созданию правовых предпосылок для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввозимых ранее на таможенную территорию Украины;

комплексному урегулированию вопроса доступности для украинцев как нового, так и недорогого, но качественного, подержанного транспорта с целью учета интересов всех слоев населения Украины.

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