Народний депутата України Євгеній Брагар пропонує не штрафувати власників авто на іноземній реєстрації, а дати їм можливість розмитнити авто. Про зменшення ставок розмитнення до рівня європейських мова не йде.

«На сьогоднішній день велика кількість транспортних засобів, які знаходяться на митній території України, не розмитнені через низку законодавчих перешкод. Власники таких транспортних засобів не можуть їх законно використовувати, тобто розпоряджатися своєю власністю. При цьому такі автовласники несуть значну фінансову відповідальність за прострочення строків ввезення транспортних засобів», - пише на своїй сторінці у соцмережі нардеп Євгеній Брагар.

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«Тому законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування" розроблено з метою надання можливості особам, які ввезли транспортні засоби на митну територію України, завершити митні формальності протягом 180 днів з моменту прийняття цього закону без застосування до них штрафних санкцій», - повідомляє нардеп.

На його думку прийняття вказаного проекту Закону України сприятиме:

створенню правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, ввезених раніше на митну територію України;

комплексному врегулюванню питання доступності для українців як нового, так й недорогого, але якісного, вживаного транспорту з метою врахування інтересів усіх верст населення України.

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