Між поліцією та "євробляхарями" діє неформальна угода про те, що до прийняття нових законів, поліція не буде накладати штрафи у 170 тис грн за використання авто на іноземній реєстрації.

В кінці 2019 року МВС та громадська організація "Автоєвросила" досягли певного компромісу у питаннях розмитнення авто.

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20 грудня минулого року, відбулася нарада за участі прем’єр – міністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, голови громадської організації "Автоєвросила" Олега Ярошевича та представників поліції.

Учасники громадської організації "Автоєвросила" влаштували акцію під стінами Уряду з вимогою розглянути два законопроекти – “Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу” № 2342 та “Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України” №2345.

Кабінет міністрів пообіцяв розглянути ці два законопроекти на найближчому засіданні – 14 січня 2020 року. А після засідання Уряду це питання протягом місяця обіцяли врегулювати у Верховній Раді.

Завдяки прийняттю цих двох законів, власники автомобілів на європейських номерах змогли б законним шляхом та доступно розмитнити та перереєструвати авто. До прийняття нових законів, поліція штрафи не накладає.

Вже пройшло майже півроку, але законопроекти № 2342 та №2345 досі мають статус "Надано для ознайомлення". Вони навіть не розглянуті у профільних комітетах Верховної Ради, не кажучи вже про підготовку до голосування.

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Фактично, домовленість між МВС та громадською організацією "Автоєвросила" означає, що і поліція, і "євробляхарі" погодились порушувати діючі закони 2611-VIII та 2612-VIII які регламентують процедуру ввезення та розмитнення транспортних засобів. А також відповідальність за експлуатацію нерозмитнених авто громадянами України (штрафи у 170 тис грн.).