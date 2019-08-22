Президент внесе законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі для розгляду на першому засіданні Верховної Ради.

Заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, голова Державної митної служби Максим Нефьодов і новообраний депутат Верховної Ради IX скликання Владислав Криклій провели нараду з представниками автомобілістів і знайшли порозуміння щодо шляхів вирішення проблеми нерозмитнених автомобілів.

Читайте також: ДФС таки буде штрафувати "євробляхерів" з 22 серпня

Власники таких транспортних засобів висловили занепокоєння у зв’язку зі штрафними санкціями за перевищення терміну перебування на території України нерозмитнених автомобілів (до 170 тисяч гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду), які набувають чинності 22 серпня 2019 року.

Читайе також: "Євробляхерам" пропонують сховати автомобілі на декілька тижнів

"Понад місяць тому Президент звертався до парламенту з ініціативою відстрочити непропорційно жорсткі санкції за порушення термінів розмитнення ввезених з-за кордону автомобілів і пропонував розглянути це питання на позачерговому засіданні. Проте Верховна Рада VIII скликання тоді відмовила Президенту. Наразі цей законопроект є пріоритетним, і він буде знову внесений для розгляду на першому ж засіданні парламенту нового скликання. Верховна Рада має підтримати законопроект, і штрафні санкції будуть відтерміновані", – пояснив ситуацію Руслан Рябошапка.

За його словами, застосування штрафних санкцій планують відкласти на три місяці. За цей час будуть напрацьовані законодавчі ініціативи для врегулювання проблем, які виникають при розмитненні автомобілів, і встановлення пропорційних штрафних санкцій у разі порушення законодавства.

Читайте також: "Євробляхерів" почнуть штрафувати з 22 серпня: розміри штрафів в інфографіці

"Чинне законодавство є недосконалим. У багатьох випадках його неможливо реалізувати. Сьогодні на нараді була досягнута домовленість про створення робочої групи на базі парламенту, яка напрацює необхідні зміни з урахуванням пропозицій, що надійдуть від представників автомобілістів", – підсумував заступник керівника Офісу Президента.

Учасники наради мають намір конструктивно працювати над встановленням прозорих і дієвих правил та санкцій за їхнє порушення з урахуванням дотримання належних екологічних стандартів.

За різними оцінками, на сьогодні в Україні налічується близько 800 тисяч нерозмитнених автомобілів.

Також цікаво: Калькулятор розмитнення авто в Україні