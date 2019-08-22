Президент внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили для рассмотрения на первом заседании Верховной Рады.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и новоизбранный депутат Верховной Рады VIII созыва Владислав Криклий провели совещание с представителями автомобилистов и нашли понимание относительно путей решения проблемы нерастаможенных автомобилей.

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Владельцы таких транспортных средств выразили обеспокоенность в связи со штрафными санкциями за превышение срока пребывания на территории Украины нерастаможенных автомобилей (до 170 тысяч гривен или конфискация транспортного средства по решению суда), которые вступают в силу 22 августа 2019 года.

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"Более месяца назад Президент обращался к парламенту с инициативой отсрочить непропорционально жесткие санкции за нарушение сроков растаможивания ввозимых из-за границы автомобилей и предлагал рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании. Однако Верховная Рада VIII созыва тогда отказала Президенту. Сейчас этот законопроект является приоритетным, и он будет снова внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены", – пояснил ситуацию Руслан Рябошапка.

По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей, и установления пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.

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"Действующее законодательство является несовершенным. Во многих случаях его невозможно реализовать. Сегодня на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов", – подытожил заместитель руководителя Офиса Президента.

Участники совещания намерены конструктивно работать над установлением прозрачных и действенных правил и санкций за их нарушение с учетом соблюдения надлежащих экологических стандартов.

По разным оценкам, на сегодня в Украине насчитывается около 800 тысяч нерастаможенных автомобилей.

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