Между полицией и "евробляхерами" действует неформальное соглашение о том, что до принятия новых законов полиция не будет накладывать штрафы в 170 тыс грн за использование авто на иностранной регистрации.

В конце 2019 года МВД и общественная организация "Автоевросила" достигли определенного компромисса в вопросах растаможки авто.

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20 декабря прошлого года состоялось совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, председателя общественной организации "Автоевросила" Олега Ярошевича и представителей полиции.

Участники общественной организации "Автоевросила" устроили акцию под стенами правительства с требованием рассмотреть два законопроекта – проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза №2342 и проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №2345.

Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта на ближайшем заседании – 14 января 2020 года. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца обещали урегулировать в Верховной Раде.

Благодаря принятию этих двух законов владельцы автомобилей на европейских номерах смогли бы законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто. До принятия новых законов, полиция штрафы не накладывает.

Уже прошло почти полгода, но законопроекты № 2342 и №2345 до сих пор имеют статус "Предоставлено для ознакомления". Они даже не рассмотрены в профильных комитетах Верховной Рады, не говоря уже о подготовке к голосованию.

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Фактически, договоренность между МВД и общественной организацией "Автоевросила" означает что и полиция и "евробляхеры" согласились нарушать действующие законы 2611-VIII и 2612-VIII, регламентирующие процедуру ввоза и растаможки транспортных средств. А также ответственность за эксплуатацию нерастаможенных авто гражданами Украины (штрафы в 170 тыс. грн.).