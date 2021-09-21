На сайті президента України з'явилася чергова петиція, і стосується вона мотоблоків. Користувач вимагає, щоб народні депутати України їх узаконили.
Автор ініціативи Андрій Леонідович Платковський вимагає від президента і народних депутатів України того, щоб мотоблок був визнаний повноцінним транспортним засобом, але при цьому просить заборонити рух мотоблоків по дорогах з твердим покриттям.
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Його петиція складається з досить великої кількості пунктів:
- Визнати мотоблок як транспортний засіб.
- Заборонити рух мотоблоків на дорогах з твердим покриттям.
- Прийняти рішення про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних які належать до мотоблоків що використовуються для перевезення пасажирів та вантажів.
- Віднести мотоблок до А1 категорії водійського посвідчення на трактор.
- Зобов'язати наявність водійського посвідчення категорії А1 у власників мотоблоків які використовуються на дорогах загального користування.
- Дозволити пересування мотоблоком тільки по грунтових дорогах, а за їх відсутності по максимально крайні праві стороні проїзної частини дороги на відстань не більше 5 км від місця проживання.
- Зобов'язати наявність освітлювальних приладів та світловідбивних елементів на мотоблоці та причепі.
- Заборонити використання мотоблоків у темний час доби які не обладнані освітлювальними пристроями.
- Зобов'язати встановлення тормозної системи на причеп мотоблока що використовується на грунтових дорогах та дорогах загального користування.
- Прийняти адміністративну та кримінальну відповідальність власників мотоблоків.
За добу петиція набрала всього 11 підписів, з 25 тисяч необхідних. Якщо за 3 місяці потрбна кількість все ж набереться, тоді президент України Володимир Зеленський буде змушений на неї відповісти.