На сайті президента України з'явилася чергова петиція, і стосується вона мотоблоків. Користувач вимагає, щоб народні депутати України їх узаконили.

Автор ініціативи Андрій Леонідович Платковський вимагає від президента і народних депутатів України того, щоб мотоблок був визнаний повноцінним транспортним засобом, але при цьому просить заборонити рух мотоблоків по дорогах з твердим покриттям.

Читайте також: Депутат, який радив продати собаку, щоб заплатити за газ, пропонує не штрафувати євробляхерів

Його петиція складається з досить великої кількості пунктів:

Визнати мотоблок як транспортний засіб .

. Заборонити рух мотоблоків на дорогах з твердим покриттям.

Прийняти рішення про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних які належать до мотоблоків що використовуються для перевезення пасажирів та вантажів.

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних які належать до мотоблоків що використовуються для перевезення пасажирів та вантажів. Віднести мотоблок до А1 категорії водійського посвідчення на трактор.

на трактор. Зобов'язати наявність водійського посвідчення категорії А1 у власників мотоблоків які використовуються на дорогах загального користування.

Дозволити пересування мотоблоком тільки по грунтових дорогах, а за їх відсутності по максимально крайні праві стороні проїзної частини дороги на відстань не більше 5 км від місця проживання .

. Зобов'язати наявність освітлювальних приладів та світловідбивних елементів на мотоблоці та причепі.

Заборонити використання мотоблоків у темний час доби які не обладнані освітлювальними пристроями.

Зобов'язати встановлення тормозної системи на причеп мотоблока що використовується на грунтових дорогах та дорогах загального користування.

Прийняти адміністративну та кримінальну відповідальність власників мотоблоків.

За добу петиція набрала всього 11 підписів, з 25 тисяч необхідних. Якщо за 3 місяці потрбна кількість все ж набереться, тоді президент України Володимир Зеленський буде змушений на неї відповісти.