Такие сверхсовременные паркинги пользуются значительным спросом в Японии, Америке и многих странах Европы. Это может быть реальным и в Украине. С сегодняшнего дня возможность проектирования таких парковок предусмотрена в государственных строительных нормах.

В отличие от обычных или механизированных гаражей, которые традиционно проектируются у нас, автоматизированные парковки предусматривают полную автоматизацию всех процессов. Приехал на парковку, оставил авто и все – остальное за тебя сделает автоматизированная система.

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В связи с новыми изменениями в ГСН, состав и площадь помещений, несущих конструкций, количество ярусов в автоматизированных гаражах определяется в соответствии с заданием на проектирование и зависит от особенностей и технических возможностей применять такие механизмы. При этом управление устройством для перемещения авто и контроль его работы предусматривается из помещения диспетчерской, расположенной на посадочном этаже.

Строительство таких парковок может стать действенным решением ситуации с парковками в городах-миллионниках и других крупных городах Украины, особенно в районах с плотной застройкой, где нет свободного места для размещения обычных стоянок.

Согласно новым нормам, при строительстве автоматизированных паркингов с целью безопасности нужно обязательно предусматривать доступ персонала для техобслуживания на каждый ярус размещения автомобилей и с каждого паркоместа. Такие паркинги можно пристраивать к зданиям при условии отделения противопожарной стеной 1 типа, а максимальный объем пожарного отсека должно составлять не более 200 авто.