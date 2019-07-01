Такі надсучасні паркінги користуються значним попитом у Японії, Америці і багатьох країнах Європи. Це може бути реальним і в Україні. Відсьогодні можливість проектування таких парковок передбачена у державних будівельних нормах.

На відміну від звичайних чи механізованих гаражів, які традиційно проектуються у нас, автоматизовані парковки передбачають повну автоматизацію усіх процесів. Приїхав на парковку, залишив авто і все - інше за тебе зробить автоматизована система.

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Згідно з новими змінами у ДБН, склад і площа приміщень, несучих конструкцій, кількість ярусів у автоматизованих гаражах визначається відповідно до завдання на проектування та залежить від особливостей і технічних можливостей застосовувати такі механізми. При цьому, керування пристроєм для переміщення авто і контроль його роботи передбачається з приміщення диспетчерської, яка розташовується на посадковому поверсі.

Будівництво таких парковок може стати дієвим вирішенням ситуації з парковками у містах-мільйонниках та інших великих містах України, особливо, у районах з щільною забудовою, де немає вільного місця для розміщення звичайних стоянок.

Відповідно до нових норм, при будівництві автоматизованих паркінгів з метою безпеки потрібно обов’язково передбачати доступ персоналу для техобслуговування на кожен ярус розміщення автомобілів та до кожного паркомісця. Такі паркінги також можна прибудовувати до будинків за умови відокремлення протипожежною стіною 1 типу, а максимальний обсяг пожежного відсіку має складати не більше 200 авто.