Сегодня в Украине представили новый китайский пикап JAC T8. Он поражает, прежде всего, доступностью и богатой комплектацией.

К дизайну новинки причастны итальянские мастера компании Pininfarina. Благодаря их участию внешность JAC T8 вышла выразительной и довольно грубой. Именно таким должен быть настоящий рамный полноприводный пикап.

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JAC T8 может перевозить до 900 кг груза в кузове размером 1520ммх1520ммх470мм. В зависимости от комплектации JAC T8 оснащается 2.0-литровым бензиновым или дизельным двигателем. Первые автомобили, которые привезли в Украину оснащены 2.0-литровыми дизельным двигателем мощностью 139 л.с. и максимальным крутящим моментом 320 Нм.

Топовая комплектация с кожаным салоном, бесключевым доступом, камерами кругового обзора, кондиционером и рядом других опций стоит 608 000 гривен.

По словам генерального директора компании "Богдан-Автотрейд" Александра Луценко, в ближайшее время должна появиться комплектация с люком и еще несколькими опциями, которая будет немного дороже. Кроме того ожидаются и более дешевая комплектации с меньшим количеством опций.