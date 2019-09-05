Сьогодні в Україні, презентували новий китайський пікап JAC T8. Він вражає, перш за все, доступністю та багатою комплектацією.

До дизайну новинки причетні італійські майстри компанії Pininfarina. Завдяки їх участі зовнішність JAC T8 вийшла виразною та досить брутальною. Саме таким має бути справжній рамний повнопривідний пікап.

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JAC T8 може перевозити до 900 кг вантажу в кузові розміром 1520ммх1520ммх470мм. В залежності від комплектації JAC T8 оснащується 2.0-літровим бензиновим або дизельним двигуном. Перші автомобілі, які привезли в Україну оснащені 2.0-літровими дизельним двигуном потужністю 139 к.с. і максимальним крутним моментом 320 Нм.

Топова комплектація зі шкіряним салоном, безключовим доступом, камерами кругового огляду, кондиціонером та низкою інших опцій коштує 608 000 гривень.

За словами, генерального директора компанії “Богдан-Автотрейд”, Олександра Луценко найближчим часом має з’явитись комплектація з люком та ще декількома опціями, яка буде трошки дорожча. Крім того очікуються і дешевші комплектації з меншою кількістю опцій.