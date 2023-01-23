Новые правила значительно облегчают дело полиции по оформлению нетрезвых водителей: теперь у полицейских исчезла необходимость искать двух понятых – достаточно записи с бодикамеры.

На последнем заседании Кабинета Министров, состоявшемся в пятницу, 20 января, были внесены изменения в процесс проверки водителей транспортных средств на состояние алкогольного опьянения или под влиянием препаратов. Подробности сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук на собственной странице Telegram.

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По словам чиновника, принятое решение поможет быстрее определять ответственность для лиц, которые сели за руль нетрезвыми. Речь идет об уточнении в Порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния, наркотического (в том числе алкогольного) или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и проведения такого осмотра.

Теперь патрульная полиция на месте остановки автомобиля должна обязательно осуществлять запись обзора на видеокамеру. Позже это доказательство следует приобщить к протоколу об административном правонарушении. Если воспользоваться техническими средствами нет возможности, следует провести осмотр в присутствии двух свидетелей.

Конечно, принятое решение предусматривает, что сотрудники полиции должны иметь соответствующее техническое оснащение, чтобы записывать видео в различных условиях. Ведь далеко не всегда можно найти двух человек, которые согласятся стать свидетелями по делу нарушения правил дорожного движения. К примеру, ночью на почти пустой дороге полиции непросто встретить других лиц, которых можно приобщить к процессу осмотра.