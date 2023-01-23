Нові правила значно полегшують справу поліції з оформлення нетверезих водіїв: тепер у поліцейських зникла необхідність шукати двох понятих – достатньо запису з бодікамери.

На останньому засіданні Кабінету Міністрів, яке відбулося у п'ятницю, 20 січня, були внесені зміни до процесу перевірки водіїв транспортних засобів на стан алкогольного сп'яніння чи перебування під впливом препаратів. Деталі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на власній сторінці Telegram.

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За словами чиновника, ухвалене рішення допоможе швидше визначати відповідальність для осіб, які сіли за кермо нетверезими. Йдеться про уточнення до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану, наркотичного (у тому числі алкогольного) чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

Отже, тепер патрульна поліція на місці зупинки автомобіля повинні обов'язково здійснювати запис огляду на відеокамеру. Пізніше цей доказ потрібно долучити до протоколу про адміністративне правопорушення. Якщо скористатися технічними засобами немає можливості, потрібно провести огляд у присутності двох свідків.

Звісно, ухвалене рішення передбачає, що співробітники поліції повинні мати відповідне технічне оснащення, аби мати змогу записувати відео в різних умовах. Адже далеко не завжди можна знайти двох людей, які погодяться стати свідками у справі порушення правил дорожнього руху. Наприклад, вночі на майже пустій дорозі поліції непросто зустріти інших осіб, яких можна долучити до процесу огляду.