Сервисные центры МВД останавливают предоставление административных услуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений из-за недостатка бланков для печати удостоверений водителя и свидетельств о регистрации транспортных средств.

У пользователей просят прощения за неудобства и предлагают следить за информацией о работе региональных сервисных центров МВД на соответствующих сайтах.

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"В связи с задержкой в поставке бланковой продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения", – сказано в объявлении на сайте Главного сервисного центра МВД.

“По информации от начальника ГСЦ, государственное предприятие “Полиграфический комбинат “Украина” безосновательно прекратило выполнять условия договора и поставлять в сервисные центры бланковую продукцию. Руководство Полиграфического комбината объяснять ситуацию отказывается. Готовлю ряд депутатских обращений и несколько визитов к тем, кто имеет непосредственное отношение к этим процессам”, – сообщил на своей странице в соцсети нардеп Александр Куницкий.