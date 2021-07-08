Сервісні центри МВС зупиняють надання адміністративних послуг з реєстрації автомобілів і видачу водійських посвідчень через нестачу бланків для друку посвідчень водія та свідотств про реєстрацію транспортних засобів.

У користувачів просять вибачення за незручності і пропонують стежити за інформацією про роботу регіональних сервісних центрів МВС на відповідних сайтах.

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"У зв’язку із затримкою у постачанні бланкової продукції від ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія", - сказано в оголошенні на сайті Головного сервісного центру МВС.

“За інформацією від начальника ГСЦ державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна”” безпідставно припинило виконувати умови договору і поставляти в сервісні центри бланкову продукцію. Керівництво Поліграфічного комбінату пояснювати ситуацію відмовляється. Готую ряд депутатських звернень і кілька візитів до тих, хто має безпосереднє відношення до цих процесів”, - повідомив на своїй сторінці у соцмережі нардеп Олександр Куницький.