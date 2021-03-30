Кабінет Міністрів України продовжив терміни використання бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу старого зразка, які ще є в сервісних центрах МВС.

Проте, у Головному сервісному центрі МВС обіцяють, що найближчим часом нові формуляри документів почнуть видавати.

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Документ нового зразка повністю адаптований до міжнародних вимог: тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу.

На новому посвідченні водія - група крові (резус-фактор) водія. Це дозволяє лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди на посмертне донорство. Уся інформація вноситиметься до посвідчення водія лише за письмовою згодою власника.

На пластиковій картці свідоцтва про реєстрацію – безконтактний електронний чіп. Це у майбутньому дозволить поліції та прикордонникам зчитувати усю інформацію про авто.

Нагадаємо, нові бланки були затверджені Кабінетом Міністрів України у вересні 2020 року.