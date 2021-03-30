Кабинет Министров Украины продлил сроки использования бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства старого образца, которые еще есть в сервисных центрах МВД.

Однако, в Главном сервисном центре МВД обещают, что в ближайшее время новые формуляры документов начнут выдавать.

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Документ нового образца полностью адаптирован к международным требованиям: трехъязычный (украинский, английский, часть – на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира.

На новом удостоверении водителя – группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволяет врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на посмертное донорство. Вся информация будет вноситься в водительское удостоверение только с письменного согласия владельца.

На пластиковой карточке свидетельства о регистрации – бесконтактный электронный чип. Это в будущем позволит полиции и пограничникам считывать всю информацию об автомобиле.

Напомним, новые бланки были утверждены Кабинетом Министров Украины в сентябре 2020 года.