Владелец построил этот фургон своими силами. Автомобиль получил богатую оснастку и только отдаленно напоминает своего "донора".

В Одессе был выставлен на продажу необычный самодельный фургон на базе польского автомобиля ZUK. Объявление о продаже размещено на сайте AutoRIA.

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Этот автомобиль был собран собственноручно нынешним владельцем. За основу взят фургон бренда ZUK, выпускавшего автомобили с 1959 по 1998 год.

От стандартного автомобиля почти ничего не осталось, кроме кузова и рамы. Большинство деталей было заменено новыми. Ходовая часть была взята от ГАЗ "Соболь". Под капотом расположен 2,5-литровый двигатель ЗМЗ-405 с инжекторной системой подачи топлива. Также на авто установлено газобаллонное оборудование четвертого поколения.

На крыше есть багажник и запасное колесо. Автомобиль можно использовать для путешествий, рыбалки или охоты. Интерьер был полностью модернизирован. Внутри есть виброшумотеплоизоляция, а также светодиодные ленты на потолке.

В салоне разместили восемь сидений, которые можно складывать и даже разворачивать на 180 градусов. Их можно демонтировать всего за 10 минут. Передние кресла выполнены из кожи, а задние – из велюра. В передней части интерьера установлен многофункциональный подлокотник.

Оснащение учитывает сигнализацию, камеру заднего вида и навигацию. Кроме того, в автомобиль установили мощную стереосистему. Стоимость необычного фургона составляет $10 000. Пробег этого автомобиля – 40 тысяч км.