Власник збудував цей фургон самостійно. Автомобіль отримав багате оснащення та лише віддалено нагадує свого "донора".

В Одесі виставили на продаж незвичайний саморобний фургон на базі польського автомобіля ZUK. Об’ява про продаж розміщена на сайті AutoRIA.

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Цей автомобіль був зібраний власноруч нинішнім власником. За основу взято фургон бренду ZUK, який випускав автомобілі з 1959 по 1998 рік.

Від стандартного авто майже нічого не залишилося, крім кузова та рами. Більшість деталей було замінено на нові. Ходову частину було взято від ГАЗ "Соболь". Під капотом розташований 2,5-літровий двигун ЗМЗ-405 з інжекторною системою подачі палива. Також на авто встановлено газобалонне обладнання четвертого покоління.

На даху є багажник та запасне колесо. Автомобіль можна використовувати для подорожей, риболовлі чи полювання. Інтер'єр було повністю модернізовано. Усередині є віброшумотеплоізоляція, а також світлодіодні стрічки на стелі.

У салоні розмістили вісім сидінь, які можна складати та навіть розвертати на 180 градусів. Їх можна демонтувати лише за 10 хвилин. Передні крісла виконані зі шкіри, а задні з велюру. У передній частині інтер'єру встановлений багатофункціональний підлокітник.

Оснащення враховує сигналізацію, камеру заднього виду та навігацію. Крім цього, в автомобіль встановили потужну стереосистему. Вартість незвичайного фургона складає $10 000. Пробіг цього автомобіля — 40 тисяч км.