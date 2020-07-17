В Киеве на продажу выставили Peugeot 203 1949 года. За редкий французский седан просят 19 900 долларов.

Впрочем, это сейчас в Украине авто является раритетом. Вообще, это самая массовая послевоенная модель Peugeot: с 1948 по 1960 год выпущено 685 тыс. машин. Примечательно, что это первый Peugeot с несущим кузовом.

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Peugeot 203 отреставрирован и находится в идеальном состоянии. Он растаможен и поставлен на учет в Украине. Пежо 203 оснащен 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 42 л. с. и 4-ступенчатой МКПП. Он разгоняется до 100 км / ч за 20 секунд и способен развить 115 км / час.