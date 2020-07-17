У Києві на продаж виставили Peugeot 203 1949 року. За рідкісний французький седан просять 19 900 доларів.

Втім, це зараз в Україні авто є раритетом. Взагалі, це наймасовіша післявоєнна модель Peugeot: з 1948 по 1960 рік випущено 685 тис. Машин. Примітно, що це перший Peugeot з несучим кузовом.

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Peugeot 203 відреставрований і перебуває в ідеальному стані. Він розмитнений і поставлений на облік в Україні. Пежо 203 оснащений 1,3-літровим бензиновим мотором потужністю 42 л. с. і 4-ступінчаста МКПП. Він розганяється до 100 км / год за 20 секунд і здатний розвинути 115 км / год.