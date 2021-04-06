За Ford Model 48 1935 года выпуска, который также часто называли Ford V8, продавец хочет получить $60 000.

Главная проблема конкретного экземпляра – неродной двигатель. Именно поэтому этот автомобиль не имеет настоящей исторической ценности. Но он сохранил оригинальную внешность и салон.

Читайте также: В Черновцах продают уникальный Opel Omega кабриолет: фото

"Уникальный ретро автомобиль. На ходу. Состояние идеальное. Модель, на которой передвигались американские мафиози. Выпускалась с 1935 по 1939 г. г. отреставрирована. Используется для обслуживания торжественных мероприятий, фотосессий, видеоклипов и съемок фильмов. Продается в связи с выездом хозяев за границу. Технический паспорт в наличии. Зарегистрирована в ГАИ. Все запчасти оригинальные, кроме мотора”, - сказано в ней.