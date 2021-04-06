За Ford Model 48 1935 року випуску, який також часто називали Ford V8, продавець хоче отримати $60 000.

Головна проблема конкретного екземпляру – нерідний двигун. Саме тому цей автомобіль не має справжньої історичної цінності. Але він зберіг оригінальну зовнішність та салон.

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“Унікальна ретро машина. На ходу. Стан ідеальний. Модель, на якій пересувалися американські мафіозі. Випускалася з 1935 по 1939 р.р. Відреставрована. Використовується для обслуговування урочистих заходів, фотосесій, відеокліпів і зйомок фільмів. Продається в зв'язку з виїздом господарів за кордон. Технічний паспорт в наявності. Зареєстрована в ДАІ. Всі запчастини оригінальні, крім мотора”, - сказано в оголошені.