Владелец автомобиля, очевидно, очень хотел иметь Nissan GT-R и приложил немало усилий, чтобы превратить старое немецкое купе в подобие "Годзиллы".

Узнать в этом черно-белом сочетании с удивительными формами Mercedes-Benz E-Class 1994 года выпуска практически невозможно. Масштабный тюнинг экстерьера и интерьера превратил старое купе на уникальный, самобытный, хоть и противоречивого вида, "спорткар".

Смотрите также: Австралийская блогерша Supercar Blondie первой в мире приобрела один из 24 гиперкаров Ares Design S1

Владелец автомобиля существенно поработал над кузовом авто. Mercedes-Benz получил новую переднюю оптику и задние фонари, кастомный обвес и другую крышку багажника. Кузов автомобиля покрасили в черно-белые цвета. От "Мерседеса" остались разве что двери и шильдики.

А вот внутри логотипы Mercedes-Benz уступили место вышитым шильдикам в стиле Nissan GT-R. Салон купе полностью зашили в белую и серую кожу. Кроме того, купе получило современный мультимедийный центр, аудиосистему и атмосферные подсветки.

Фото: модифицированное купе Mercedes-Benz и оригинальный автомобиль / Auto.ria/Daimler

Под капотом кастомных Mercedes-Benz R установлен 3,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 225 лошадиных сил, который комплектуется автоматической трансмиссией. Также автомобиль оборудован газовой установкой, а вот баллонов с закисью азота здесь нет.

Пробег машины составляет 187 тысяч километров и, по словам продавца, автомобиль полностью исправен и не требует вложений. Расстаться со своим неповторимым шедевром владелец Mercedes-Benz готов за 10 тысяч долларов или 280 тысяч гривен.