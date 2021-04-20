Власник автомобіля, очевидно, дуже хотів мати Nissan GT-R і доклав чимало зусиль, аби перетворити старе німецьке купе на подобу "Годзілли".

Упізнати в цьому чорно-білому купе з дивними формами Mercedes-Benz E-Class 1994 року випуску практично неможливо. Масштабний тюнінг екстер'єру та інтер'єру перетворив старе купе на унікальний, самобутній, хоча і суперечливий на вигляд, “спорткар”.

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Власник автомобіля істотно попрацював над кузовом авто. Mercedes-Benz отримав нову передню оптику та задні ліхтарі, кастомний обвіс та іншу кришку багажника. Кузов автомобіля пофарбували в чорно-білі кольори. Від “Мерседеса” залишились хіба що двері та шильдики.

А от всередині логотипи Mercedes-Benz поступились місцем вишитим шильдикам в стилі Nissan GT-R. Салон купе повністю зашили в білу і сіру шкіру. Крім того, купе отримало сучасний мультимедійний центр, аудіосистему і атмосферне підсвічування.

Фото: модифіковане купе Mercedes-Benz та оригінальний автомобіль / Auto.ria/Daimler

Під капотом кастомного Mercedes-Benz R встановлений 3,2-літровий бензиновий двигун потужністю 225 кінських сил, який комплектується автоматичною трансмісією. Також автомобіль обладнаний газовою установкою, а от балонів із закисом азоту тут немає.

Пробіг машини складає 187 000 кілометрів і, за словами продавця, автомобіль повністю справний і не вимагає вкладень. Розлучитися зі своїм неповторним шедевром власник Mercedes-Benz готовий за 10 000 доларів або 280 тисяч гривень.