В Полтаве умелец превратил Chery Elara 2007 года выпуска в реплику Bugatti C16 Galibier. Автомобиль выставлен на продажу.

Внешность старенькой Chery Elara была существенно изменена. Бампер, оптика, решетка радиатора – все это сделано в стиле Bugatti C16 Galibier. Автомобиль получился очень необычным и по словам продавца "не оставляет окружающих равнодушными".

Читайте также: как будет выглядеть новый Chery QQ: первое фото

"Автомобиль Реплика Bugatti C16 Galibier. Индивидуальный экземпляр. Единственный в своем роде, ручная работа. Уникальный цвет – хамелеон. Для ценителей. Не оставляет окружающих равнодушными!) Полностью обслужен, заменены все расходники", сказано в объявлении которое размещено на сайте auto.ria.com.

Техническая начинка Chery Elara осталась – 2,0 литровый атмосферный двигатель с 5-ступенчатой механической коробкой передач.