У Полтаві умілець перетворив Chery Elara 2007 року випуску на репліку Bugatti C16 Galibier. Автомобіль виставлено на продаж.

Зовнішність старенької Chery Elara була суттєво змінена. Бампер, оптика, решітка радіатора – все це зроблено у стилі Bugatti C16 Galibier. Автомобіль вийшов дуже незвичним і за словами продавця "не залишає оточуючих байдужими".

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"Автомобіль репліка Bugatti C16 Galibier. Індивідуальний екземпляр. Єдиний у своєму роді, ручна робота. Унікальний колір-хамелеон. Для поціновувачів. Не залишає оточуючих байдужими!) Повністю обслужений, замінені всі розхідники", сказано в оголошенні яке розміщено на сайті auto.ria.com.

Технічна начинка Chery Elara залишилась – 2,0 літровий атмосферний двигун з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.