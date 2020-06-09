ГП "СЕТАМ" объявило торги по принудительной продаже бывших пяти АГЗП Jazz Oil в Запорожской области. Аукцион запланирован на 30 июня, свидетельствуют данные на сайте госпредприятия.

Речь идет об АГЗП в Мелитополе по адресам: вул. Интернационалистов, 3; Ивана Франко, 49/6, Ивана Алексеева, 33; Покровская, 17/1 и Богдана Хмельницкого, 105/1.

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Стартовая стоимость за все пять объектов - 6,81 млн грн. По состоянию на 5 июня, в систему поступило пять заявок на участие в аукционе.

В начале 2020 года эти объекты взяла в управление полтавская сеть «Автотранс». Торги инициированы исполнительной службой в рамках взыскания задолженности группы «КПК» по кредиту «Укргазбанка». Заправочные станции Jazz Oil выступают залогом за него вместе с другим имуществом.