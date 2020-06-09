ДП "СЕТАМ" оголосило торги по примусовому продажу колишніх п'яти АГЗП Jazz Oil в Запорізькій області. Аукціон запланований на 30 червня, свідчать дані на сайті держпідприємства.

Йдеться про АГЗП в Мелітополі за адресами: вул. Інтернаціоналістів, 3; Івана Франка, 49/6, Івана Алексєєва, 33; Покровська, 17/1 та Богдана Хмельницького, 105/1.

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Стартова вартість за всі п'ять об'єктів - 6,81 млн грн. Станом на 5 червня, в систему надійшло п'ять заявок на участь в аукціоні.

На початку 2020 року ці об'єкти взяла в управління полтавська мережа «Автотранс». Торги ініційовані виконавчою службою в рамках стягнення заборгованості групи «КПК» по кредиту «Укргазбанку». Заправні станції Jazz Oil виступають заставою за нього разом з іншим майном.