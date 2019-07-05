На популярном сайте продажи авто появилось интересное объявление. Речь идет о редком родстере Opel 1,8 Litre 1932 года выпуска. Уникальную модель оценили в 30 тыс. евро.

Opel 1,8 Litre выпускали в 1931-33 годах и это была одна из первых моделей, спроектированных под крылом General Motors (американский концерн приобрел Opel в 1929 году). Всего выпущено 32 тыс. таких авто.

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Правда, технические характеристики авто не впечатляют: 1,8-литровый бензиновый двигатель V6, мощностью 32 лошадиные силы.