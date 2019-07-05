На популярному сайті продажу авто з’явилось цікаве оголошення. Йдеться про рідкісний родстер Opel 1,8 Litre 1932 року випуску. Унікальну модель оцінили в 30 тис. євро.

Opel 1,8 Litre випускали в 1931-33 роках і це була одна з перших моделей, спроектованих під крилом General Motors (американський концерн придбав Opel в 1929 році). Всього випущено 32 тис. таких авто.

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Щоправда, технічні характеристики авто не вражають: 1,8-літровий бензиновий двигун V6, потужністю 32 кінські сили.