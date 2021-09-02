На одном из сайтов по продаже подержанных авто появилось объявление о продаже самодельного кабриолета.

Донором скорее всего послужило первое поколение Opel Kadett, ведь в объявлении указан 1987 год выпуска. Однако задняя оптика и формы кузова очень похожи на аналогичные у Opel Astra первого поколения, которое выпускалось с 1991 по 1998 год.

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“Авто в одном экземпляре когда едет, не остается без внимания. Вложено много средств и времени. На обмен 5 000” – сказано в объявлении. При этом продавец указал цену автомобиля $2500.

Судя по довольно большому расхождению между суммой “на обмен” и желаемой ценой, автомобиль продает перекупщик. Это подтверждает и наличие у продавца еще двух предложений по продаже.

Вряд ли перекупщик сам создал этот автомобиль, а значит рассчитывать на достоверный рассказ об истории авто не стоит.

В объявлении выложены также фото документов. Видно что переделывания автомобиля были узаконены, однако судя по документам вряд ли такой автомобиль удастся официально переоформить на нового владельца.

Кроме того, этот автомобиль без дверей, что вряд ли может соответствовать стандартам безопасности. Итак, относительно безопасно ездить на нем можно разве что по полям и селам.