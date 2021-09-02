На одному з сайтів з продажу вживаних авто з’явилось оголошення про продаж саморобного кабріолету.

Донором скоріш за все послужило перше покоління Opel Kadett, адже в оголошенні вказаний 1987 рік випуску. Проте задня оптика та форми кузова дуже схожі на аналогічні у Opel Astra першого покоління яке випускалось з 1991 по 1998 рік.

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“Авто в одному примірнику коли їде не залишається без уваги. Вкладено багато коштів і часу. На обмін 5000” - сказано в оголошенні. При цьому продавець вказав ціну автомобіля $2500.

Судячи з досить великої розбіжності між сумою “на обмін” та бажаною ціною, автомобіль продає перекупщик. Це підтверджує і наявність у продавця ще двох пропозицій з продажу.

Навряд чи перекупщик сам створив цей автомобіль, а отже розраховувати на достовірну розповідь про історію авто не варто.

В об’яві викладені також фото документів. Видно що перероблювання автомобіля були узаконені, проте судячи з документів навряд чи такий автомобіль вдасться офіційно переоформити на нового власника.

Окрім того, цей автомобіль без дверей, що навряд чи може відповідати стандартам безпеки. Отже, відносно безпечно їздити на ньому можна хіба що по полях та селах.