Как сообщает Укравтопром, в июне немецкая премиальная марка BMW неожиданно заняла вторую строчку украинского рейтинга новых легковых автомобилей.

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За месяц украинцы приобрели 545 новых авто этой марки. А всего с начала года в стране было реализовано более 2,1 тыс. новых "баварцев", что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В истории украинского авторынка это рекордное для BMW количество реализованных за первое полугодие новых авто. С таким результатом BMW уверенно вошла в лидерскую пятерку рынка заняв 5 место. Такому коммерческому успеху есть причина: импортер завез крупную партию седанов 3 серии 2022 года выпуска. Их продавали по сниженным ценам.

Предыдущий рекорд по спросу на новые BMW, за период – январь-июнь, был установлен в 2023 г.

Напомним, что в 2008 году - пиковом для украинского рынка новых авто за первые шесть месяцев было реализовано более 300 тыс. новых легковушек, из них марки BMW – 978 ед.